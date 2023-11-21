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10:22 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Бывшая гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок вышла на свободу

Её приговаривали к 13,5 годам колонии.

Как сообщает NGS42.RU, бывшую гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок выпустили на свободу по состоянию здоровья. Женщине назначали 13,5 лет лишения свободы.

Журналисты пишут, что у обвиняемой есть некое заболевание, с которым нельзя отбывать наказание. Они приводят в пример постановление «О медицинском освидетельствовании осуждённых, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», где прописано, что виновного могут освободить при наличии туберкулеза, болезней крови и кровообращения, ВИЧ на поздних стадиях, диабетов, психических расстройств, слепоты и онкологии.

Весной Кемеровский областной суд выпустил на свободу пожарного Сергея Генина, у которого обнаружился рак в запущенной форме.

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