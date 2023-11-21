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10:48 (мск), источник: Время

Елочные базары заработают в Нижнем Новгороде во второй половине декабря

Адреса площадок пока не сообщаются.

Источник: Время

Торговые площадки (0+) по реализации хвойного лапника, натуральных елей и елочных украшений заработают в Нижнем Новгороде во второй половине декабря, сообщили ИА «Время Н» в департаменте развития предпринимательства и инвестиций.

Такие базары будут работать в Московском, Канавинском, Автозаводском, Советском, Приокском и Нижегородском районах города.

«О сроках размещения и конкретных адресах площадок будет сообщено дополнительно», — добавили в департаменте.

Ранее мы сообщали, что главную елку установят на площади Минина и Пожарского к 10 декабря. Еще четыре ели поставят на площадях Горького, Советской и Революции, а также на улице Ярошенко — около ФОКа «Юность».

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