10:48 (мск), источник: Время
Елочные базары заработают в Нижнем Новгороде во второй половине декабря
Адреса площадок пока не сообщаются.
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Торговые площадки (0+) по реализации хвойного лапника, натуральных елей и елочных украшений заработают в Нижнем Новгороде во второй половине декабря, сообщили ИА «Время Н» в департаменте развития предпринимательства и инвестиций.
Такие базары будут работать в Московском, Канавинском, Автозаводском, Советском, Приокском и Нижегородском районах города.
«О сроках размещения и конкретных адресах площадок будет сообщено дополнительно», — добавили в департаменте.
Ранее мы сообщали, что главную елку установят на площади Минина и Пожарского к 10 декабря. Еще четыре ели поставят на площадях Горького, Советской и Революции, а также на улице Ярошенко — около ФОКа «Юность».