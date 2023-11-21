11:14 (мск), источник: СуперОмск
В Омской области появился гонконгский грипп
Об этом во вторник, 21 ноября 2023 года, объявили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
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«По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов за 46 неделю заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии 56,0% (аденовирусами, бокавирусами, риновирусами, вирусами парагриппа, коронавирусами сезонными и РС). Имеет место единичная находка вируса гриппа. Имеют место единичные находки вирусов гриппа. Среди находок респираторных вирусов наибольший удельный вес составили аденовирусы — 14,6%, бокавирусы — 14,6%, риновирусы — 12,2%, вирусы парагриппа — 7,3%, коронавирусами сезонными — 4,9% и респираторно-синцитиальные вирусы — 2,4%. Вирусы новой коранавирусной инфекции COVID — 19 — 41,5%, вирусы гриппа А/H3N2 — 2,4%», — сообщили в ведомстве.
По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость населения ОРВИ с 13 по 19 ноября 2023 года на 3,6% выше уровня прошлой недели, однако не превышает динамику аналогичного периода 2022 года.
Отметим, что А/H3N2 также называют гонконгским.
«Грипп А (H3N2) протекает с классическими гриппозными симптомами, и не отличается от обычного вируса гриппа: ломота в теле, слабость, головные боли, боли в мышцах, высокая температура, першение в горле и сухой кашель. Такое состояние сохраняется в среднем 3−4 дня, а затем симптоматика постепенно стихает», — уточнили в надзорном органе.
Чтобы избежать осложнений, необходимо своевременно обратиться к врачу, если почувствовали недомогание, соблюдать рекомендации и не переносить болезнь на ногах, уточняют в ведомстве. Также важно соблюдать меры профилактики: мыть руки после возвращения с улицы и перед едой, чаще проветривать помещения. Наиболее эффективным способом предотвращения осложнений считается прививка от гриппа. Хотя она не может гарантировать сам случай заражения, однако, как заявляется, должна защитить от тяжелого течения болезни и осложнений.