10:52 (мск), источник: МК.RU Краснодар
Глава Краснодара поручил оборудовать стройплощадки мойками для колёс
Стройплощадки кубанской столицы оборудуют специальными мойками для колёс.
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Такое поручение дал глава Краснодара Евгений Наумов в рамках аппаратного совещания. Это поможет уберечь городские трассы от грязи, которую в период дождей может оставлять стройтехника.
Ситуация находится на перманентном контроле стройдепа. Кроме того, за грузовыми машинами будут наблюдать с помощью камер ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. В случае выявления нарушений информацию доведут до застройщика для принятия мер.
Отметим, что в течение недели в краевом центре уже организовали сразу 2 мойки для колёс. Их создали на улице Байбакова, где возводят общеобразовательное учреждение, и возле строящегося спорткомплекса школы № 20 на улице Сормовской.