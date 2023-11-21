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11:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Срочно кидайте трубки»: новая схема мошенников набирает обороты в Приморье

Злоумышленники заставляют прятаться и требуют выкуп.

Источник: Jonas Leupe/CC0

Полиция Приморья предупреждает о новых видах телефонного мошенничества. Жертвами преступников становятся в основном пожилые люди, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Пенсионерам звонят на стационарный телефон, представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о том, что за ними якобы следят преступники, которые собираются их похитить, чтобы завладеть банковскими счетами и имуществом.

Аферисты заставляют своих жертв прятаться, а затем требуют выкуп у их близких. Доверчивых людей убеждают покинуть дом, прервать общение с родственниками и друзьями, сменить телефон и SIM-карту, скрыться в гостинице или съемной квартире в другом населенном пункте. В результате людей лишают квартир, опустошают их банковские счета и заставляют брать кредиты.

Так, 74-летнюю жительницу Большого Камня сначала напугали и ввели в заблуждение, а потом вызвали ей такси и вынудили уехать сначала во Владивосток, а затем в Уссурийск. Пожилую женщину заставляли обналичить все хранящиеся на банковском вкладе сбережения и перевести им. Параллельно преступники звонили сыну пенсионерки, представлялись похитителями и требовали выкуп — 3 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска обнаружили пенсионерку в Уссурийске. Но она уже успела перевести злоумышленникам 2 млн руб.

Полиция напоминает — нельзя выполнять никакие инструкции, полученные в телефонном разговоре. Если вам поступил подобный сигнал — обязательно сообщите о нем родственникам.

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