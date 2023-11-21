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11:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Юрий Марфин официально стал ректором ТОГУ в Хабаровске

Его выборы прошли летом.

Источник: Комсомольская правда

В Тихоокеанском государственном университете сообщили о том, что договор с исполняющим обязанности ректора вуза Юрием Марфиным официально прекращен 20 ноября, так как у него истек срок действия. Но это не значит, что глава образовательного учреждения уволен: 21 ноября он официально вступил в должность ректора.

Выборы главы ТОГУ прошли в июне. Юрий Марфин победил в тайном голосовании.

— По решению аттестационной комиссии, а также в результате выборов на конференции работников и обучающихся, прошедшей в ТОГУ 26 июня, Юрий Сергеевич назначен ректором ТОГУ, — рассказали в Тихоокеанском государственном университете.

Сотрудники ТОГУ поздравили главу с назначением.

Юрий Марфин — доктор химических наук, выпускник Ивановского государственного химико-технологического университета. Впервые на должность исполняющего обязанности главы его назначили в прошлом году.

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