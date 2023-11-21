10:50 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе построят первый за Уралом экодуг для лосей, оленей и косуль
Железобетонный мост шириной 50 метров оснастят шумозащитными ограждениями.
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В Кузбассе построят первый за Уралом экодуг — мост для прохода диких животных через трассу. Ученые считают, что им будут пользоваться лоси, олени и косули.
«Здесь у лосей много лет проходит тропа, поэтому, чтобы обезопасить автомобилистов и не нарушать уклад жизни диких животных, мы строим переход. Это мост над дорогой, который будет покрыт травой, по краям будут шумовые стенки и кустарники, чтобы лоси не боялись звуков машин. Сегодня начинается монтаж сооружения, до конца ноября конструкция из 118 бетонных балок будет установлена», — сказал Сергей Цивилев.
Экодук будет представлять собой железобетонный мост длиной 78 м и шириной 50 м. Готовый грунт на поверхности моста засеют многолетними травами, высадят кустарники и деревья.
Также в рамках объезда объекта губернатор поставил задачустроителям к началу марта соединить два берега Томи новым Звёздным мостом.