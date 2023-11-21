11:08 (мск), источник: AmurMedia.ru
Жители Хабаровского района месяц не видят общественного транспорта
Выехать можно либо на личном авто, либо по кусачим ценам на такси.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Жители нескольких поселений Хабаровского района лишись общественного транспорта. Единственный в этой локации маршрут перестал курсировать между селом Мирное и микрорайоном имени Горького. Теперь люди едут по своим делам или на личном транспорте или вызывают такси по взлетевшим тарифам, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.
Для понимания масштабов проблемы отметим, что ранее в Хабаровском районе ходил единственный маршрут № 132. Он стартовал из села Мирное, ехал до улицы Новая, затем до жилых комплексов «Солнечный город» и «Солнечная поляна», делая остановки в микрорайоне имени Горького и финишировал на Восточном шоссе. При этом перевозчик выполнял еще одну важную для пассажиров функцию — разгружал автобусы маршрутов №№ 101 и 105, в которые люди набивались как сельдь в бочку, чтобы добраться до села Князе-Волконское.
— Одна из главных проблем заключается в том, что многие детки в Хабаровском районе привязаны к детскому саду на улице Новая. И теперь мамы без личного автомобиля вынуждены преодолевать многие километры без тротуаров да по сугробам или разоряться на такси, услуга которого значительно подорожала после реформы таксомоторной отрасли. Мы, как представители народа, уже обращались в минтранс с этой проблемой и писали на сайт губернатора, но пока результат нулевой, — заявил Евгений Михайлович.
Резюмируя, отметим, что и в городе с общественным транспортом, несмотря на повышения цен за проезд и обновление автопарка, дела, мягко сказать, не ахти. Водители не подводят транспорт вплотную к остановкам, что увеличивает риск падения пассажиров на скользкой дороге. На днях шофер и вовсе распустил руки, поколотив пассажира в пылу конфликта. Кроме этого, интервалы между машинами на маршрутах в разы длиннее нормы.