11:43 (мск), источник: АиФ Пермь
Из-за снегопада в Прикамье ограничили движение по трассе М-7 «Волга»
Ограничения будут действовать до вечера 21 ноября.
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Движение транспорта по трассам М-7 «Волга» и «Пермь — Екатеринбург» ограничили из-за погодных условий, сообщают ГИБДД и МЧС.
Ограничения для грузового транспорта будут действовать 21 ноября до 23.59 на трассе М-7 «Волга» на территории Большесосновского муниципального округа, Очерского, Нытвенского и Краснокамского округов, и на трассе Р — 242 «Пермь — Екатеринбург» на территории Пермского, Кунгурского и Сукскнского округов.
Меры вводятся из-за неблагоприятных метеорусловий. ГАИ просит автомобилистов без крайней необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов.