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11:48 (мск), источник: АиФ Пермь

Из-за снегопада снизилась дальность видимости в Пермском аэропорту

Об этом сообщают метеорологи.

Источник: AP 2023

Дальность видимости в пермском аэропорту из-за снегопада упала до 800 метров, сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Как рассказали метеорологи, осадки с переменной, а временами, высокой, интенсивностью, продолжатся до вечера.

Напомним, из-за снегопада в Перми объявили штормовое предупреждение, на двух трассах ограничили движение транспорта.

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