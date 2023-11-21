11:48 (мск), источник: АиФ Пермь
Из-за снегопада снизилась дальность видимости в Пермском аэропорту
Об этом сообщают метеорологи.
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Дальность видимости в пермском аэропорту из-за снегопада упала до 800 метров, сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.
Как рассказали метеорологи, осадки с переменной, а временами, высокой, интенсивностью, продолжатся до вечера.
Напомним, из-за снегопада в Перми объявили штормовое предупреждение, на двух трассах ограничили движение транспорта.