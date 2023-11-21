11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 21 ноября
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В ФНС объяснили претензии к блогерам «проблемой быстрого роста»
Проблемы крупных блогеров с неуплатой налогов можно объяснить тем, что они «быстро выросли», при этом не перейдя на использование «классических моделей создания бизнеса».
Глава Пентагона заявил, что у США нет волшебной палочки для ВСУ
По словам Ллойда Остина, Киев ждет изматывающая борьба.
Вклады от 1,6 млн подпадут под налог на проценты из-за роста ключевой
В октябре ЦБ повысил ставку до 15%, из-за этого облагаемая сумма для начисления сбора теперь будет 150 тыс. рублей.
На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии.
Антонов назвал успокоительной пилюлей новый пакет помощи США Украине
Очередной пакет военной помощи США Киеву стал успокоительной пилюлей для украинской власти, которая находится на грани полного коллапса, заявил посол России в США.