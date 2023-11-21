В белом плену. Первый снег в Самаре обернулся коммунальным коллапсом

Коммунальные аварии, ДТП и многокилометровые дорожные пробки — такой предварительный итог первого снегопада.
Первыми от разгула стихии начали страдать водители. Очень быстро дороги засыпало плотным слоем снега, который машины раскатали в кашу, совершенно непроходимую для транспортных средств. Машины на таком покрытии становились неуправляемыми, несмотря на зимнюю резину с шипами. Уже к вечеру город был парализован из-за многочисленных административных ДТП, так полицейские называют столкновения, в которых никто не пострадал. Там где аварий не было, поток автомобилей двигался крайне медленно.
«Расстояние от работы до дома у меня 11 километров, обычно я трачу на дорогу минут 40, вчера я простоял в пробке почти четыре часа», — рассказывает самарец Алексей Коробов.
Не лучше обстояли дела и на трассах. Ближе к вечеру поступили сообщения об ограничении движения по ряду областных трасс для грузовиков и пассажирского транспорта. В это же время начала поступать информации о более серьезных ДТП, не обошлось без пострадавших.
«20 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадало 8 человек. У участников дорожно-транспортных происшествий состояние опьянения не установлено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 503 нарушения ПДД РФ, в том числе за управление транспортными средствами без водительского удостоверения — 9 и за нарушение требований к перевозке детей — 19. Задержано 9 водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На фоне дорожного армагеддона чиновники продолжали рапортовать о еденицах снегоуборочной техники, которая вышла на дороги и о количестве человек, задействованных в очистке снега. Но ситуация от этого лучше не становилась. Конечно, на ключевых дорогах техника была, а вот тем периферии не повезло.
Не улучшилась ситуация и утром 21 ноября. На область обрушился ледяной дождь, а очевидцы сообщали о десятках фур, припаркованных вдоль обочин трасс. Ограничения на движение большегрузного и пассажирского транспорта сняли только в девять часов утра.
Не выдержали «внезапного» прихода зимы и подземные коммуникации. Первое сообщение о крупной коммунальной аварии поступило с улицы Ставропольской. Там прорвало трубу холодного водоснабжения, и вода хлынула на проезжую часть. На морозе дорога тут же покрылась ледяными надолбами и передвижение по ней стало небезопасным. На место коммунальной катастрофы прибыли сотрудники госавтоинспекции, которые ограничили движение транспорта на участке от улицы Каховской до Кромской. Ремонтная бригада ООО «Самарские коммунальные системы» прибыли на место аварии лишь спустя полчаса.
«В результате воздействия отрицательных температур при отсутствии должной реакции коммунальных служб произошло замерзание воды, что поставило под угрозу безопасный проезд транспорта по указанному участку дороги. Действиям коммунальных служб будет дана оценка в установленном законом порядке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Еще одна коммунальная авария произошла утром 21 ноября в районе улицы Олимпийской. Жители города начали публиковать в своих социальных сетях фонтан, который внезапно начал бить посреди проезжей части.
Итог первого снегопада и небольших заморозков оказался печален. Остается надеяться, что удар стихии мобилизует коммунальные службы области, и следующий снегопад не станет причиной глобального коллапса.
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22 ноября на Землю обрушится магнитная буря, её интенсивность составит четыре балла из восьми возможных. Это магнитное возмущение будет носить продолжительный характер, сильное воздействие на магнитосферу Земли продолжиться до 28 ноября. Гражданам, с хроническими заболеваниями, следует учитывать солнечную атаку и внимательнее следить за своим здоровьем.