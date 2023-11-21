12:20 (мск), источник: Сиб.фм
Количество заболевших от ковида в России увеличилось на 38,4%
В России резко выросла заболеваемость ковидом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что за последнюю неделю резко выросла заболеваемость ковидом в России — количество заболевших увеличилось на 38,4%, а госпитализаций на 16,9%.
Также было отмечено, что за прошедшую неделю выздоровели 39 731 человек. Однако в течение этого периода 93 человека умерли от осложнений ковида.