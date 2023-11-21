12:21 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В реке Дон снизился уровень воды из-за непогоды
В Ростовской области зафиксировали снижение уровня воды в реке Дон.
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Об этом 21 ноября сообщил Ростовской Гидрометцентр.
В связи с непогодой, которая бушует последние несколько дней, сила ветра достигала 22 метра в секунду, из-за чего произошел сгон воды в устье Дона. На участке Аксай-Азов уровень воды опустился на 18−62 сантиметра ниже неблагоприятных отметок.
К началу новой недели ветер стих, и ветрового сгона воды в Дону в ближайшее время не прогнозируется.