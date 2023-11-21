11:58 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Учёные-академики разработают технологии для угольной отрасли Кузбасса
Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Академии горных наук.
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Учёные Академии горных наук разработают технологии для кузбасской угольной отрасли. Соглашение о сотрудничестве заключил Сергей Цивилев и Геннадий Пивень, президент Академии.
По соглашению учёные будут разрабатывать технологии и оборудование для повышения эффективности дегазации угольных пластов, технологии эффективной отработки трудноизвлекаемых запасов и глубокой переработки угля с получением новых видов продукции.
Мы писали, что директор федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Владимир Клишин заявлял об отсутствии технологий для полной отработки угольных пластов.