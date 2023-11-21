12:35 (мск), источник: Время
Льготный проезд введут на нижегородском маршруте № 370 со следующей недели
Также планируется его введение на двух других маршрутах.
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Льготы по оплате проезда для отдельных категорий граждан планируют ввести на маршруте № 370 со следующей недели, сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова в соцсетях.
Напомним, что льготы для отдельных категорий хотят ввести и на маршрутах № 372 («ЖК “Окский берег (Богородский район) — Нижний Новгород — станция метро “Пролетарская”) и № 109 (Кстово Автостанция — Нижний Новгород — Зеленый город Санаторий ВЦСПС — Автовокзал “Щербинки”).
Кроме того, маршрут № 109 планируется продлить до автовокзала «Щербинки» через деревню Ройка.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что выпуск автобусов увеличен на нижегородском маршруте Т-55.