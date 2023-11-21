12:34 (мск), источник: Время
Более 19 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области
Продолжается сезонный подъем.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Более 19 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано в Нижегородской области с 13 по 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Продолжается сезонный подъем заболеваемости. За неделю обследовано более 10 тысяч человек: доминируют аденовирус, микоплазма, бокавирусы, риновирусы, парагрипп и метапневмовирусы. Циркулируют также вирусы гриппа.
К настоящему моменту в регионе привилось более 1 млн 300 тысяч человек.