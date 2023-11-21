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12:34 (мск), источник: Время

Более 19 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области

Продолжается сезонный подъем.

Источник: Время

Более 19 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано в Нижегородской области с 13 по 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Продолжается сезонный подъем заболеваемости. За неделю обследовано более 10 тысяч человек: доминируют аденовирус, микоплазма, бокавирусы, риновирусы, парагрипп и метапневмовирусы. Циркулируют также вирусы гриппа.

На 20 ноября в 2,5% детсадов и школы частично или полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс.

К настоящему моменту в регионе привилось более 1 млн 300 тысяч человек.

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 Более 19 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области
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