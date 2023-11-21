Главное
Главные новости 21 ноября
12:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, когда в Пермском крае закончатся снегопады

Сильный снег в регионе будет идти три дня.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 76% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 21 ноября, в Пермском крае началась трехдневная серия снегопадов. Волна сильных и продолжительных снегопадов — лишь только начало, сообщают специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

По данным синоптиков, к вечеру вторника на территории краевой столицы выпадет 11−14 мм снега, что означает прирост снежного покрова более чем на 10 сантиметров. В целом по краю может выпасть до 15−18 мм. Максимум ожидается в районах Чайковского, Чернушки и Кунгура.

В среду в Прикамте начнется новый снегопад. При этом ночью и утром вместо снега, может пройти переохлажденный дождь. К вечеру в Перми вновь возможен снегопад.

В четверг, 23 ноября, в регионе ожидается новая волна снегопадов, они станут повсеместными. К вечеру начнет холодать- температура воздуха понизится до −12…-14 градусов. Именно в четверг ждут наибольшего прироста высоты снежного покрова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бородина рассказала, почему они с Собчак ругаются
Военная спецоперация на Украине 21 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта