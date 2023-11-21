12:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Синоптики рассказали, когда в Пермском крае закончатся снегопады
Сильный снег в регионе будет идти три дня.
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Сегодня, 21 ноября, в Пермском крае началась трехдневная серия снегопадов. Волна сильных и продолжительных снегопадов — лишь только начало, сообщают специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.
По данным синоптиков, к вечеру вторника на территории краевой столицы выпадет 11−14 мм снега, что означает прирост снежного покрова более чем на 10 сантиметров. В целом по краю может выпасть до 15−18 мм. Максимум ожидается в районах Чайковского, Чернушки и Кунгура.
В среду в Прикамте начнется новый снегопад. При этом ночью и утром вместо снега, может пройти переохлажденный дождь. К вечеру в Перми вновь возможен снегопад.
В четверг, 23 ноября, в регионе ожидается новая волна снегопадов, они станут повсеместными. К вечеру начнет холодать- температура воздуха понизится до −12…-14 градусов. Именно в четверг ждут наибольшего прироста высоты снежного покрова.