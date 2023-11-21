12:43 (мск), источник: АиФ Волгоград
Волгоград и Волжский оказались внизу рейтинга качества жизни
Данные исследования индекса представил Финансовый университет при Правительстве РФ.
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Финансовый университет при Правительстве РФ представил индекс качества жизни крупных российских городов по итогам 1 полугодия 2023 года. Волгоград и его город-спутник Волжский оказались внизу рейтинга. Хотя город-спутник Волгограда оказался в рейтинге выше областной столицы региона.
В числе худших оказались также Барнаул, Чита, Астрахань и Хабаровск. Самое высокое качество жизни оказалось в таких городах как Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Краснодар, Грозный, Екатеринбург, Калуга, Ростов-на-Дону и Тюмень.
При выведении оценки эксперты оценивали материальное благополучие населения, доступность недвижимости, качество медобслуживания, состояние экологии, образование, культуру и уровень преступности.