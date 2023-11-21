12:56 (мск), источник: Сиб.фм
Елочные базары откроются в Новосибирске 1 декабря
С 1 декабря в Новосибирске планируют открыть массовую розничную продажу елок.
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Первые оптовые точки начали открываться в Новосибирске еще несколько недель назад. Сейчас власти планируют открыть массовую розничную продажу елок. Дата назначена на 1 декабря.
Всего хотят открыть 32 точки. В их числе Дуся Ковальчук, 75, 91 и 173; Ленина, 12; Дачная, 25.
Помимо этого, заработаю ярмарки на Бориса Богаткова, 163/9, 201, 245−247, 250−252; Объединения, 27; Большевистской, 52/1; ул. Чапаева, 1; Авиастроителей, ⅙; Высоцкого, 31/1.
В Ленинском и Кировском районах также будут елочные базары: Зорге, 269; Комсомольской, 10; Блюхера, 27; Пархоменко, 26; Часовой, 1, в микрорайоне Горском, 43; Курганской, 38а; Колхидской, 11.
Напомним, что на ВДНХ нарядили елку Новосибирской области.