Главное
Главные новости 21 ноября
12:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В Самарской области рекордно превышен эпидпорог по ОРВИ

Превышение эпидемического порога по ОРВИ зарегистрировано в Самарской области среди жителей в возрасте 15 лет и старше на 98,4%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

«За 46 неделю 2023 года в Самарской области зарегистрировано 13365 случаев ОРВИ, показатель на десять тыс. населения — 42,7, что выше эпидпорога на 12%», — говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущей неделей в регионе зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 4%. Также в отношении к минувшему периоду в Самарской области стали больше болеть жители в возрасте семи — 14 лет (на 2,4%) и 15 лет и старше (на 8,2%). На 45 неделе в Самарской области было выявлено более 12,8 тыс. случаев ОРВИ, показатель на десять тыс. человек населения был равен 41.Эпидпорог по ОРВИ среди жителей области от 15 лет и старше был превышен на 75,5%.

Георгий Портнов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Киллер Саша Солдат вышел на свободу
Toyota представила новое поколение Camry
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медициназдоровье