15:32 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
Казань вошла в топ-10 городов России с самым высоким качеством жизни
В тройке лидеров оказались Москва, Грозный и Санкт-Петербург.
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(Город Казань KZN.RU, 21 ноября). Казань вошла в топ-10 российских городов с самым высоким качеством жизни. О предварительных итогах мониторинга сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Возглавила рейтинг Москва, на втором месте оказался Грозный, а тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург. Казань заняла 10-ю позицию с индексом качества жизни в 71,6. Такую же оценку эксперты дали Сургуту и Туле.
Аналитики оценивали города по таким критериям, как уровень материального благополучия, доступность недвижимости, состояние экологической среды и дорожного хозяйства, условия ведения бизнеса, возможности для развития социальных и экономических инноваций и др.
Также столица РТ возглавила рейтинг городов-лидеров по возможностям для инновационного развития и заняла третье место в списке населенных пунктов с самым низким уровнем жалоб на образовательные учреждения.
Кроме того, Казань оказалась на четвертой строчке в части условий для ведения бизнеса и расположилась на шестой позиции в топе городов по доступности культурных ценностей и качественного образования.
Ранее KZN.RU сообщал, что столица РТ вошла в топ-10 городов для жизни зимой. Участие в исследовании приняли 3,2 тыс. опрошенных. В Казани был готов остаться на этот период почти каждый десятый респондент.