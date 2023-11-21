13:22 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
МЧС Башкирии выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды
МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в республике.
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По данным ведомства, 22 ноября местами по региону отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ухудшение видимости в явлениях 500−1000 метров.
Температура воздуха ночью и днем −2… +3°, ночью в восточных районах до −6°.