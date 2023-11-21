Главное
Спецоперация на Украине
16:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Световой потолок появился в челябинском парке Дружбы

Новогодняя иллюминация украсила общественное пространство на улице Чоппа.

Источник: пресс-служба администрации Тракторозаводского района Челябинска

Световой потолок появился в челябинском парке Дружбы. Новогодняя иллюминация украсила общественное пространство на улице Чоппа, сообщили в администрации Тракторозаводского района.

Фонарики теперь освещают дорогу от входа в парк до амфитеатра. Горожанам предлагают делать красочные фотографии на фоне арт-объекта.

В администрации добавили, что парк благоустроили благодаря жителям, которые проголосовали за обновление территории. До 25 декабря здесь появится ледовый городок. Посетителям обещают горку и дополнительную новогоднюю иллюминацию.

Во время загрузки произошла ошибка.
 19-летний тюменец брал «в добрые руки» щенков и отрезал им головы
Тайная жизнь диких животных. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта