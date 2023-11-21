16:00 (мск), источник: АиФ Челябинск
Световой потолок появился в челябинском парке Дружбы
Новогодняя иллюминация украсила общественное пространство на улице Чоппа.
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Световой потолок появился в челябинском парке Дружбы. Новогодняя иллюминация украсила общественное пространство на улице Чоппа, сообщили в администрации Тракторозаводского района.
Фонарики теперь освещают дорогу от входа в парк до амфитеатра. Горожанам предлагают делать красочные фотографии на фоне арт-объекта.
В администрации добавили, что парк благоустроили благодаря жителям, которые проголосовали за обновление территории. До 25 декабря здесь появится ледовый городок. Посетителям обещают горку и дополнительную новогоднюю иллюминацию.