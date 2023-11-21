14:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Школьники и студенты в Калининградской области получили стипендии губернатора
Награждение прошло в КГТУ.
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В одном из корпусов Калининградского государственного технического университета состоялась церемония вручения стипендий — деньги получили школьники и студенты региона.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ребят отметили за вклад в социально значимую и общественную деятельность. Сертификаты им вручил губернатор Антон Алиханов.
Стипендии присуждены десяти школьникам, шести студентам профессиональных образовательных организаций и девяти студентам вузов. Выплата в размере 3 тысяч рублей производится ежемесячно в течение календарного года.