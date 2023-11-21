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14:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьники и студенты в Калининградской области получили стипендии губернатора

Награждение прошло в КГТУ.

Источник: Администрация Калининградской области

В одном из корпусов Калининградского государственного технического университета состоялась церемония вручения стипендий — деньги получили школьники и студенты региона.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ребят отметили за вклад в социально значимую и общественную деятельность. Сертификаты им вручил губернатор Антон Алиханов.

Стипендии присуждены десяти школьникам, шести студентам профессиональных образовательных организаций и девяти студентам вузов. Выплата в размере 3 тысяч рублей производится ежемесячно в течение календарного года.

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