В Волгограде будет создан культурно-образовательный центр

Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова 21 ноября собрались не только музыканты, но и художники, и литераторы, и театральные деятели. Высшее учебное заведение стало местом проведения встречи главы региона с руководителями ведущих учреждений культуры. Предмет обсуждения — программа развития отрасли на предстоящее десятилетие.
Но сначала Андрей Бочаров заглянул в аудитории, кабинеты и кафедры, пообщался со студентами и преподавателями. Условия не соответствуют требованиям сегодняшнего дня и задачам на будущее — подытожил губернатор и предложил создать в Волгограде культурно-образовательный центр, одной из площадок которого и станет консерватория.
«Центр будет вести работу по двум направлениям: образовательной и культурно-творческой, — отметил глава региона. — При этом объем площадей, которые сегодня занимают ВГИИК и консерватория, должен быть увеличен не менее чем в два раза. У студентов должны быть в распоряжении современные аудитории, классы и площадки для совершенствования профессионального мастерства».