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13:35 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В Волгограде будет создан культурно-образовательный центр

Новое учреждение будет работать на базе Волгоградского государственного института искусств и культуры и Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова.

Источник: Reuters

Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова 21 ноября собрались не только музыканты, но и художники, и литераторы, и театральные деятели. Высшее учебное заведение стало местом проведения встречи главы региона с руководителями ведущих учреждений культуры. Предмет обсуждения — программа развития отрасли на предстоящее десятилетие.

Но сначала Андрей Бочаров заглянул в аудитории, кабинеты и кафедры, пообщался со студентами и преподавателями. Условия не соответствуют требованиям сегодняшнего дня и задачам на будущее — подытожил губернатор и предложил создать в Волгограде культурно-образовательный центр, одной из площадок которого и станет консерватория.

«Центр будет вести работу по двум направлениям: образовательной и культурно-творческой, — отметил глава региона. — При этом объем площадей, которые сегодня занимают ВГИИК и консерватория, должен быть увеличен не менее чем в два раза. У студентов должны быть в распоряжении современные аудитории, классы и площадки для совершенствования профессионального мастерства».

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