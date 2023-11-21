13:34 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области сняли все ограничения движения на трассах
Проезды открыли для всех видов транспортных средств на региональных дорогах 21 ноября.
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Во вторник, 21 ноября, в Самарской области сняли все ограничения, введенные на нескольких участках автомобильных дорог днем ранее. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, грузовой и маршрутный транспорт не мог проехать на участке трассы М-5 с 889 по 944 км 500 м в Сызранском и Ставропольском районах. Также грузовикам и маршруткам пришлось ждать снятия ограничения с участка трассы Р-228 с 17 км 900 м по 25 км 200 м и М-5 с 863 по 889 км в Сызранском районе.
Полностью было перекрыто движение со 111 км 960 м по 165 км 612 м трассы Р-229 в Волжском, Безенчукском, Красноармейском и Пестравском районах, а также в Чапаевске и Новокуйбышевске.
Ограничения могут снова ввести, если погодные условия ухудшатся и будут создавать риски для безопасности движения. Так, 20 ноября ограничения были введены из-за порывистого ветра, низовой метели и ограниченной видимости.