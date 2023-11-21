14:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Снегопад завалил Воронеж половиной месячной нормы осадков
Зафиксировано 20 мм снега за сутки.
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За минувшие сутки в Воронеже выпало 20 мм снега, что составляет 47% от месячной нормы осадков. Всего за ноябрь в столице Черноземья зафиксировали уже 99 мм осадков в виде дождя и снега — 230% от нормы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра во вторник, 21 ноября.
Что касается районов области, то самое большое количество осадков за 20 ноября зарегистрировала метеостанция в Борисоглебске — там выпало 23 мм снега. В Лисках зафиксировали 20 мм осадков. В остальных районах области — от 11 мм снега.
Ранее стало известно, что после первого сильного снегопада с улиц Воронежа вывезли 4533 кубометра снега. РИА «Воронеж» сообщало, что в уборке городских улиц задействовали более 200 единиц спецтехники. Для обработки проезжей части, тротуаров и остановок было использовано почти 1,7 тыс. т пескосмеси.
По прогнозу Воронежского гидрометцентра, морозная погода сохранится в Воронеже до конца будней. Однако перед выходными столбики термометров могут подняться выше нуля.