14:28 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгоградской области ожидаются 10-градусные ночные морозы
Морозы и сильный ветер надвигаются на Волгоградскую область.
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Ночные заморозки и сильный ветер ожидаются в Волгоградской области 22 ноября. Синоптики обещают резкое похолодание и минусовые температуры даже днем. О том, какой будет погода в регионе в середине недели, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.
По прогнозам ЦГМС, в Волгограде и области в среду будут небольшой снег и снег вперемешку с дождем. Из-за перепадов температур на дорогах образуется гололед. Водителям стоит сменить летнюю резину на зимнюю и быть внимательными на дорогах. Местами также будет туман.
— Ветер северо-западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −2…-7º, ночью при прояснении до −10º, днем −2…-4º, — обещают синоптики.