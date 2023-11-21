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14:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Кот митрополита Тихона по кличке Владыка отправился в Крым на поезде

Вместе с ним едет пес Хрюнстон.

Источник: ВК

Кот митрополита Тихона по кличке Владыка отправился в Крым на поезде. Вместе с ним едет пес Хрюнстон. Видео путешествия опубликовано в официальном аккаунте кота во «ВКонтакте».

— Друзья-не разлей вода спешат на Крымскую Колыму, — гласит подпись к видеозаписи.

Напомним, 11 октября Священный Синод Русской Православной Церкви освободил митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) от управления Псковской митрополией и назначил его главой Крымской митрополии. Позднее Тихон сообщил, что его рыжий мэйн-кун по кличке Владыка обязательно переедет на полуостров вслед за хозяином.

Напомним, в обращении к братии и прихожанам владыка Тихон в шутку сравнил свое назначение в Крым со ссылкой на Колыму.

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