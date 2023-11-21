18:02 (мск), источник: Комсомольская правда
Наука важнее: обломки метеорита продали в Крыму ради восстановления советского телескопа
В Крыму продали обломки метеорита ради модернизации советского телескопа.
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В Крыму собирают деньги на модернизацию советского телескопа «Синтез». Приборов, подобных ему, не осталось на территории бывшего СССР. Это экспериментальный телескоп, который советские ученые сконструировали в 1970-х годах. На нем опробовали уникальную для тех лет технологию, которая позволяла создавать облегченные приборы для наблюдения за глубоким космосом. Зеркало телескопа тогда впервые сделали не литым, а из отдельных сегментов. Сейчас оно устарело, и в Крымской астрофизической обсерватории ищут возможность его заменить.
— Замена зеркала — это самый сложный этап, потому что оно должно обладать высокой точностью изготовления. Советские зеркала мы сохраняем как музейные экспонаты. Они были экспериментальные, и точность их изготовления не очень высокая. Для современных исследований она является недостаточной. Поэтому мы приняли решение делать новую оптику. Таким образом создать на базе «Синтеза» новый действующий телескоп, чтобы он продвигал нашу крымскую науку на мировом уровне, — рассказал КП-Крым научный сотрудник КрАО Сергей Назаров.
Сейчас астрономы занимаются расчетами главного зеркала. Его планируют изготовить непосредственно в мастерской крымской обсерватории. При этом кроме оптики для «Синтеза» нужны и разного рода комплектующие, например, узкополосные фильтры для наблюдения за туманностями. Но многое упирается в финансы.
Телескоп «Синтез» был построен в 1970-х годах прошлого столетия. Фото: Восстановление и модернизация «Синтеза»/ВК.
Ускорить процесс сбора средств на модернизацию телескопа астрономы решили за счет символического аукциона. Интернет-пользователям предложили стать обладателями небольших обломков Сихотэ-Алинского метеорита, упавшего в Тайге в 1947 году. Их планировали сделать экспонатами музея космоса, но решили, что «Синтез» сейчас важнее.
— Это был очень крупный железный метеорит, обломки которого разлетелись по всей тайге. Его было очень легко искать металлоискателями, в итоге в частные руки попало огромное количество метеоритного железа. Некоторое количество попало и ко мне в руки. Я планировал использовать его для создания некоего музея, связанного с космосом. Но пока с музеем не складывается, но складывается с «Синтезом». Поэтому я решил их не продать, нет, а именно поменять на пожертвования, — отметил Сергей Назаров.
Обладателями трех лотов весом порядка 1−1,5 грамма стали любители астрономии из Ижевска и Санкт-Петербурга. Вырученные средства как раз и пойдут на покупку фильтров для телескопа.
Кстати, именно с помощью «Синтеза» крымские астрономы открыли десятки новых астероидов. Одним из последних открытий стал астероид диаметром сто метров, который движется в околоземной орбите и очень быстро сближается с Марсом. Его обнаружили в декабре прошлого года. В мае 2023 года открытие подтвердили в Международном центре малых планет Гарварда.