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17:58 (мск), источник: МК.RU Крым

Более половины крымчан ждут повышения зарплаты в Новом году

Крымчане скучают по интересным задачам. Но главные надежды — на рост зарплаты.

Источник: РИА "Новости"

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, чего ждут от работы горожане в 2024 году. В опросе приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.

Так, 58% жителей полуострова ожидают повышения зарплаты в Новом году, еще 39% надеются на стабильную работу компании, а 27% респондентов планируют повышение по карьерной лестнице.

Только 5% признались, что в будущем году ничего не ждут от работы. О повышении зарплаты чаще говорили мужчины (60% против 55% среди женщин). Женщины же ожидают от руководства лояльности и снижения нагрузки.

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