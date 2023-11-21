17:58 (мск), источник: МК.RU Крым
Более половины крымчан ждут повышения зарплаты в Новом году
Крымчане скучают по интересным задачам. Но главные надежды — на рост зарплаты.
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, чего ждут от работы горожане в 2024 году. В опросе приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.
Так, 58% жителей полуострова ожидают повышения зарплаты в Новом году, еще 39% надеются на стабильную работу компании, а 27% респондентов планируют повышение по карьерной лестнице.
Только 5% признались, что в будущем году ничего не ждут от работы. О повышении зарплаты чаще говорили мужчины (60% против 55% среди женщин). Женщины же ожидают от руководства лояльности и снижения нагрузки.