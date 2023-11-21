14:05 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Пять внуков и правнук. Тулеев: «Я поздно понял, что главное — семья и дети»
Аман Гумирович был женат, имел двух сыновей, один из которых погиб в автоаварии, пока отец решал проблемы «рельсовой» войны шахтёров.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
20 ноября умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев. В последние годы он жил вдвоём с супругой в частном доме под Кемеровом. Что ещё известно о семье покойного губернатора — в материале «АиФ в Кузбассе».
Жена. Женский подвиг и бессонные ночи.
Эльвира Фёдоровна Тулеева родилась в 1943 г. Супруг, говоря о своей смешанной крови, не раз подчёркивал, что у него русская жена. Она родила политику двух сыновей — Дмитрия (1968 г.) и Андрея (1972 г.).
Как рассказывал Тулеев, основные заботы о воспитании детей легли на плечи жены, в то время как он практически жил на работе — на железной дороге. Ни праздников, ни выходных толком не было, часто возвращался за полночь. Как растут сыновья, он почти не видел.
«Всё воспитание легло на плечи моей супруги, моей Эли. Она встречала их из школы, помогала им делать уроки, не спала ночами, дежурила у их кровати, когда они болели…», — рассказывал экс-губернатор.
В своей автобиографической книге «Преодоление» Тулеев благодарил супругу за самопожертвование по отношению к семье. «Сколько бессонных ночей пережила моя жена из-за различных нападок на меня, сколько раз она плакала. Эльвира проявила величайшее самопожертвование ради того, чтобы помочь мне. Она всегда рядом, умная, терпеливая, деликатная, как психотерапевт, снимала моё раздражение, когда я, усталый, приходил с работы. Если честно, без её поддержки, без её женского подвига я вряд ли бы состоялся и как хозяйственник, и как политик. Великое ей спасибо за всё, что она сделала для меня, для наших детей и внуков».
Сыновья. «Мы встретимся ““там””.
Аман Тулеев так рассказывал о своих сыновьях: «Старший всегда был спокойным, сосредоточенным, надёжным. Рано понял, как тяжело матери. Учился ровно. Младший Андрей рос отчаянным парнем. Энергия ключом била. Каждый день — событие. Разбитым локтям и коленкам — нет числа. Друзей — весь двор».
Младший сын Андрей в 1998 г. погиб в автоаварии в Ташкенте, когда ему было 26 лет. Аман Гумирович рассказывал, что личную трагедию помогла пережить «рельсовая» война. Андрей разбился накануне шахтёрской забастовки. «Я находился в цейтноте: надо было постоянно встречаться с людьми, обсуждать различные вопросы, вести переговоры, принимать ответственные решения. Голова постоянно занята. На личные переживания времени просто не оставалось», — писал в воспоминаниях Тулеев.
Но боль утраты преследовала его всю жизнь. Говорил: «Когда родители хоронят своих детей, это дико, больно, противоестественно!» Даже спустя 25 лет после потери сына он писал в телеграм-канале: «Душа по-прежнему болит, не принимает такую утрату. А моя супруга каждую неделю ездит на могилу сына и постоянно как бы говорит с ним. Хотя священники говорят, что надо реже ездить… “.
Амана Гумировича похоронят рядом с сыном. «Эх, Андрей, Андрюша! Если мы встретимся “там”, ты узнаешь о своём отце то, что не успел в этой жизни», — теперь эти слова отца выглядят пророческими.
Старшему Дмитрию сейчас 55 лет. Он живёт с семьёй в Новосибирске, с 2002 г. руководит ФКУ «Сибуправтодор» — организацией, занимающейся строительством и ремонтом дорог федерального значения в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. По информации федерального делового журнала ТСР, под его руководством и был введён в эксплуатацию северный обход Новосибирска, а в настоящее время строят восточный обход Новосибирска и обхода Мариинска в Кемеровской области. Дмитрий Аманович в 1993 г. окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «экономика и управление на транспорте». Позже защитил диссертацию и получил степень доктора транспорта.
Как и отец, Дмитрий имеет не только учёную степень (Аман Гумирович — доктор политических наук), но и немало наград, крупнейшая из которых — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В октябре 2022 г. Аман Тулеев писал в своём телеграм-канале, что Дмитрий может отправиться на Донбасс, чтобы восстанавливать разрушенные дороги. «Я за своего старшего сына боюсь. Он профессиональный дорожник, и профессия у него очень востребованная. Он уже прошёл специальную двухнедельную подготовку по восстановлению дорог и возведению понтонных мостов. Возможно, направят в Донецк. Супруга моя начинает день с валерьянки, заканчивает валидолом. И так чувствуют себя многие семьи. Неизвестность кого хочешь напугает». Однако в новостях «Сибуправтодора» о такой командировке не упоминалось.
Внуки. Найденный Тулейчик.
У Амана Тулеева три внука, две внучки и один правнук. «Так сложилось, что мои внуки живут в другом городе, и видимся мы не очень часто. Но зато регулярно общаемся в мессенджерах», — рассказывал экс-губернатор.
По его словам, редко, но всё же удаётся собираться всем за одним столом. Например, на Масленицу — поесть бабушкиных блинчиков. «Эльвира Фёдоровна любит готовить для семьи, ведь собраться всем вместе с внуками, правнуком, встретить праздник — это большое счастье!» — говорил Аман Гумирович.
Как истинный дед, он мог и поворчать на молодёжь. «Младшее поколение просто нереально заставить читать. Это я говорю на примере своих внуков. У нас дома отличная, большая библиотека, хорошая подборка книг, но внуки, если берут в руки книгу, то в лучшем случае прочитывают страницы три», — рассказывал он в соцсетях.
Зато сам Аман Гумирович любил не только читать, но и писать. Из его автобиографической книги известна история, достойная киносценария, о том, как он нашёл внука Стаса — единственного ребёнка покойного Андрея. «Чудо в нашей жизни», — так назвал Тулеев произошедшее.
Однажды глава сельхозпредприятия Марат Калимуллин услышал, проходя мимо футбольного поля, как мальчишки кричат одному из игроков лет двенадцати: «Тулейчик, давай, Тулейчик — молодец!» Он аж споткнулся от неожиданности. Потом спросил у мальчишек, почему они так зовут капитана. И ему выложили деревенскую тайну про Стаса, внука губернатора. Когда Андрей учился в Тайге в железнодорожном техникуме, он дружил с девушкой Ларисой, а потом молодые расстались, девушка вернулась домой к родителям в село Литвиново (в ста километрах от Кемерова).
«Сначала в деревню примчалась моя супруга Эльвира Фёдоровна. И только взглянула на Стаса — выдохнула: “Это — моё. Ничего мне больше доказывать не надо. Стас — это же копия Андрея”. Потом приехал я сам», — писал Аман Гумирович. На его вопрос, почему все молчали 12 лет, родители Ларисы ответили: «Родила наша Лариса от твоего Андрея, так что ж теперь делать? Вот, растим. Ты — губернатор, а мы — люди скромные, обычные…».
Тулеевы устроили Стаса в Кемеровский кадетский корпус радиоэлектроники и с тех пор считали его своим.
Аман Тулеев с гордостью отзывался о достижениях детей: «Непередаваемая гордость охватила меня, когда сначала Дима стал помощником машиниста тепловоза и впервые повёл грузовые поезда, а затем Андрей на практике работал помощником машиниста электропоезда. Для меня, как и для каждого отца, когда дети идут по его стопам, это было высшее профессиональное и чисто мужское счастье».
И внуками тоже гордился. Особенно младшим Тимуром, о нём часто писал в соцсетях, выкладывал видеозаписи выступлений. Подросток серьёзно занимается музыкой в Новосибирской музыкальной школе, играет на фортепиано, сам пытается сочинять. Вот один из постов деда о Тимуре: «Он сам пишет музыку, в кадре одно из его собственных произведений. Захотелось поделиться им с вами, чтобы на душе было радостнее и светлее. Внуку, конечно, ответил, что понравилось. Рад, что его волнует мнение дедушки и бабушки».
Всего пять лет назад Аман Тулеев ушёл с поста главы региона и часто сокрушался, что мало времени уделял семье. «Как растут и взрослеют внуки — я тоже, по сути, не видел. Моя вечная занятость отнимала самые обыкновенные человеческие радости. Всё время думал — “потом”, “завтра”… А потом вдруг понимаешь, что ты не успел. Не успел вовремя сказать тёплые, нужные слова, дать совет, да просто обнять, побыть рядом… И как же ты казнишь, грызёшь себя за это! Получается, я слишком поздно понял, что самое главное в жизни это — семья, дети!», — признавался экс-губернатор.