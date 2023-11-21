14:33 (мск), источник: Комсомольская правда
В день снегопада на дорогах Воронежской области произошло 277 ДТП
Пострадали 19 человек.
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В понедельник, 20 ноября, на территории области прошел сильнейший снегопад. Он начался ночью и продолжался практически весь день. Зв сутки на дорогах региона было зарегистрировано 277ДТП. Статистикой поделились в ГУ МВД по области 21 ноября.
Надо отметить, что за сутки до того полицейские зафиксировали 74 аварии. В самом Воронеже во время снегопада зафиксировано 167 ДТП (днем ранее — всего 42).
Число аварий на федеральных трассах за сутки резко выросло с 11 до 37, в муниципальных районах — с 21 до 73.
В день снегопада в ДТП увеличилось и число пострадавших. Медпомощь потребовалась 19 человекам.