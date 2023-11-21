14:32 (мск), источник: АиФ Пермь
В минтрансе прокомментировали жалобы на снег на дорогах в центре Перми
Виной тому стали непрекращающиеся осадки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Специалисты минтранса Прикамья прокомментировали жалобы на снег на дорогах в центре Перми.
Горожане сообщили perm.aif.ru, что утром 21 ноября на проезжей части были колеи и «каша».
«О сильных осадках метеорологи предупредили за несколько дней. Почему дороги были в снегу?» — написал один из жителей краевого центра.
Содержанием центральной части города с января 2023 года занимается новое подразделение краевой дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС). В её ведении территория, ограниченная улицей Окулова, станцией Пермь II, Комсомольским проспектом, улицами Пушкина, Белинского, Сибирской и Северной дамбой. В минтрансе perm.aif.ru сообщили, что работы по очистке дорог проводились.
"Обильный снегопад начался в Перми в ночь с 20 на 21 ноября. ДЭС вывела в центрально-планировочный район более 50 единиц спецтехники. К утру удалось обеспечить безопасный проезд автомобильного транспорта и проход пешеходов. 21 ноября спецтехника помимо текущей уборки проводила обработку дорог противогололёдными реагентами. После начала снегопада начали прометать проезжую часть. Всего по состоянию на 8.00 21 ноября использовали более 90 тонн противогололёдных материалов. Также несколько десятков рабочих занимались уборкой снега с тротуаров. Днём 21 ноября работы продолжались без перерыва, — сообщили perm.aif.ru в минтрансе Пермского края.
По словам специалистов министерства, некоторое количество снега на дорогах было, поскольку осадки продолжались. Он ложился уже через 10−15 минут после уборки. Если бы техника не работала так интенсивно, снега было бы намного больше, что сделало бы проезд невозможным, говорят в минтрансе.