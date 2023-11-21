17:40 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Волгоградцы до конца ноября увидят редкий метеорный поток в созвездии Льва
Волгоградцы могут наблюдать метеорный поток Леониды с 6 ноября по 30 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Названные в честь созвездия Льва, так как в нем находится радиант, Леониды известны своими метеорными штормами. К примеру, в 1966 году в Соединенных Штатах сообщали об интенсивности 40−50 метеоров в секунду.
На 2023 год точных прогнозов нет, однако при хороших условиях можно увидеть до 10 метеоров в час.
Пик активности потока приходился на ночь 18 ноября. Несмотря на это, еще есть возможность увидеть яркое явление на небе. Однако нужно готовиться к тому, что небесные тела будут пролетать не так часто.
«Звездный дождь» связан с кометой 55P/Темпеля-Тутля, которая проходит мимо Земли раз в 33 года. Она была впервые зарегистрирована в 1865 году. В следующий раз она вернется в 2031 году.
Наблюдать метеорный поток наиболее эффективно после полуночи по местному времени, когда созвездие Льва видно над восточной частью горизонта и поднимается высоко на юге в предрассветные часы. Даже растущий полумесяц, освещенный на 25%, не помешает наблюдениям, сообщили в Волгоградском планетарии.
Метеорный поток будет виден в обоих полушариях.
Рекомендуется выбрать место без городского освещения, где отсутствуют высотные здания. Метеорные потоки видны без биноклей и телескопов.