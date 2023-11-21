14:29 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
В МЧС продлили предупреждение о сильном снеге на Среднем Урале на 22 ноября
На Свердловскую область обрушился снегопад, который продлится несколько дней.
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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за непогоды. На регион 21 ноября обрушился сильный снегопад.
«По данным синоптиков, 22 ноября ожидаются сильный снег, гололедные явления, метели», — говорится в оперативном сообщении МЧС. Жителей просят быть бдительными, осторожными и внимательными на дорогах, а также соблюдать меры пожарной безопасности.