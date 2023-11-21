Нейросети выходят на дороги: как ИИ будет следить за движением в Москве

16:24 (мск), источник: Ведомости.Город
Нейросети выходят на дороги: как ИИ будет следить за движением в Москве
Все столичные камеры наблюдения подключат к системе ПРОСобытие.
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Система получила название «ПРОСобытие», на ее создание выделят 285 млн руб. Согласно размещенному в ЕИС «Закупки» техническому заданию, с помощью машинного зрения и нейросети «ПРОСобытие» будет в режиме реального времени анализировать видео с дорожных камер и распознавать различные инциденты — как нарушения правил дорожного движения (ПДД), так и различные нештатные ситуации.
Система сможет отслеживать аварии, пожары, движение в запрещенном направлении или по недопустимой траектории, вторжение пешехода или транспортного средства в запрещенную зону, припаркованные автомобили в полосе движения, предметы на дороге и многое другое. Как пояснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, информация о происходящем на дорогах будет мгновенно и в автоматическом режиме передаваться экстренным и другим городским службам. Ожидается, что такая автоматизация координации их работы приведет к существенному сокращению времени оперативного реагирования и оказания помощи в экстренных ситуациях.
Помимо этого «ПРОСобытие» будет анализировать дорожный трафик — подсчитывать количество транспортных средств, определять скорость потока, обнаруживать пробки.. Масштабный сбор данных о поведении как водителей, так и пешеходов позволит оптимизировать схемы организации дорожного движения и более эффективно планировать развитие улично-дорожной сети. Точные сроки ввода системы в эксплуатацию пока неизвестны.
В Москве умный транспорт развивают с 2011 г. Одним из первых этапов внедрения столичной интеллектуальной транспортной системы (ИТС) стала модернизация управления общественным транспортом — в частности, была создана единая региональная навигационно-информационная система, подвижной состав «Мосгортранса» оснастили навигаторами. Затем появились такие инновации, как умные остановки (с электронными табло, бесплатным беспроводным интернетом и зарядками для гаджетов) и умные светофоры (которые регулируют движение согласно данным о транспортном потоке со специальных датчиков).
Попутно столичные дороги оснащаются все более совершенными комплексами фотовидеофиксации. С 1 июля 2008 г. вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, узаконившие фиксацию нарушений ПДД «работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и видеозаписи». Сегодня в России с помощью комплексов фотовидеофиксации выписывается более 90% всех штрафов за нарушения ПДД (183,5 млн из 201 млн в 2022 г.).
В том числе, в Москве в распоряжении ЦОДДа насчитывается порядка 3800 комплексов фиксации нарушений ПДД и 5700 различных камер телеобзора. Сегодня дорожные камеры в Москве фиксируют нарушения скоростного режима, разметки, правил стоянки, остановки и парковки, непредоставление преимущества пешеходам, непристегнутые ремни безопасности, использование мобильного телефона водителем во время движения и многие другие нарушения ПДД.
Система «ПРОСобытие» ИТС Москвы сможет подключаться как к дорожным камерам, так и к любым другим сегментам системы общественного видеонаблюдения. Если говорить обо всех камерах видеонаблюдения, работающих в Москве, то их еще в конце 2021-го насчитывалось более 200 000.
«С увеличением количества камер до десятков тысяч их становится невозможно отслеживать, нигде нет такого количества специалистов, — отмечает председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты РФ Валерий Солдунов, — Эта работа будет переложена на автоматизированную систему оценки дорожного движения. А на экраны диспетчеров будут выводиться картинки с тех камер, где реально требуется внимание человека».
По мнению главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского, «ПРОСобытие» позволит существенно сократить число так называемых вторичных ДТП. Они происходят, когда в результате мелкой аварии без пострадавших водители останавливаются посреди проезжей части и в них врезаются другие участники движения.
С 2023 г. ЦОДД призывает водителей, попавших в мелкие ДТП на МКАД, убирать машины с проезжей части, а страховщикам предоставляет видео с камер. Согласно оценке Шумского, в результате количество вторичных аварий сократилось на четверть, а новая система видеоаналитики позволит сократить их еще сильнее за счет быстрого реагирования — по сигналу «ПРОСобытие» на ДТП будут выезжать машины «Дорожного патруля».
С каждым годом растет не только уровень безопасности на дорогах, но и количество выписываемых штрафов — так, с 2021-го по 2022-й в России оно увеличилось на 12%, а в Москве — на 23%. Вероятно, интеллектуальная инновация послужит дальнейшему росту этой статистики. Да, непосредственно сама «ПРОСобытие» штрафы за нарушения ПДД рассылать не будет — однако, как следует из технического задания на систему, она сможет передавать городским ведомствам информацию о нарушениях с привязкой доказательной базы — видео, фото, координат, даты и времени.
«Системы автоматической оценки дорожного движения успешно действуют уже в некоторых странах. Нам интересен опыт Китая, где в крупных городах похожие системы уже интегрированы в общую сеть безопасности. Благодаря интеллектуальным протоколам возможно отследить любую или почти любую опасность, от ямы на дороге и неисправного автомобиля до мусора на тротуаре, — добавляет Солдунов. — Законопослушным водителям, которые составляют 99,9% автомобилистов, беспо- коиться не о чем. Мы уже давно ожидаем автоматизации процессов контроля трафика, проверки наличия действующих полисов ОСАГО
По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, система «ПРОСобытие» окажется полезна для города, поскольку позволит выявлять не только ДТП, но и многие другие происшествия — например, выбегание пешеходов на проезжую часть. Однако эксперт опасается возможных ложных срабатываний системы распознавания тех или иных ситуаций.
Если говорить о поведении пешеходов, показателен пример внедрения дорожного искусственного интеллекта в Китае. С 2017-го камеры в ряде городов Поднебесной распознают пешеходов, пересекающих проезжую часть в неположенном месте. Система идентифицирует нарушителей с помощью системы распознавания лиц и автоматически направляет им штрафы. Кроме того, фотографии провинившихся выводятся на специальные придорожные экраны. Это такая местная специфика, правоохранительные органы исходят из убеждения, что законопослушных китайцев дисциплинирует страх перед общественным порицанием.
За первые несколько месяцев работы эта система выявила и оштрафовала 14 000 нарушителей только на одном из перекрестков Шеньчженя — крупного мегаполиса с населением 13 млн человек. При этом система несовершенна, и периодически происходят ложные срабатывания. Один из резонансных случаев имел место в 2018 г., когда система оштрафовала и вывела на «экран позора» известную бизнесвумен Дун Минчжу, приняв за нее саму социальную рекламу с ее фотографией, размещенную на городском автобусе.