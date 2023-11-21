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Спецоперация на Украине
15:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области снова прогнозируют снег, ледяной дождь и гололед 22 ноября

Третий день в регионе объявляют желтый уровень опасности из-за сильного снега и снежных заносов на дорогах.

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Источник: Комсомольская правда

В среду, 22 ноября, в Самарской области третий день подряд ожидаются сильные осадки в виде снега, ледяного дождя, гололед, возможно налипание мокрого снега. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами в регионе днем может идти сильный снег. А ночью и днем прогнозируются усиление ветра с порывами 16−21 м/с, метель, снежные заносы на дорогах, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В такую погоду рекомендуется быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений. А в условиях снежных заносов по возможности надо воздержаться от поездок.

При усилении ветра также не стоит выходить из зданий. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах. Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. Машину в непогоду лучше поставить в гараж или же вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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