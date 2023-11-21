Семью избившего нижегородского школьника мигранта депортировали из России

«Было установлено, что 41-летний глава семьи нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга 1989 года рождения не выехала из России по истечении законного срока пребывания. Составлены протоколы об административных правонарушениях, им назначены штрафы», — цитирует «Нижегородская правда» пресс-службу ГУ МВД по региону.
Трое их несовершеннолетних детей также не состояли на миграционном учете.
Напомним, инцидент произошел в середине сентября этого года между учениками 7-х и 8-х классов одной из нижегородских школ. Полицейские установили нарушителей, провели с ними профилактические беседы, отдельно пообщались с родителями школьника, который затеял конфликт. Юноша, его брат и отец принесли публичные извинения.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Бастрыкин поручил добиться экстрадиции мигранта, избившего двух самарских девушек.