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15:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Семью избившего нижегородского школьника мигранта депортировали из России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноября, ФедералПресс. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов выполнили решение суда и принудительно выдворили из страны семью граждан ближнего зарубежья.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Было установлено, что 41-летний глава семьи нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга 1989 года рождения не выехала из России по истечении законного срока пребывания. Составлены протоколы об административных правонарушениях, им назначены штрафы», — цитирует «Нижегородская правда» пресс-службу ГУ МВД по региону.

Трое их несовершеннолетних детей также не состояли на миграционном учете.

Напомним, инцидент произошел в середине сентября этого года между учениками 7-х и 8-х классов одной из нижегородских школ. Полицейские установили нарушителей, провели с ними профилактические беседы, отдельно пообщались с родителями школьника, который затеял конфликт. Юноша, его брат и отец принесли публичные извинения.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Бастрыкин поручил добиться экстрадиции мигранта, избившего двух самарских девушек.

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