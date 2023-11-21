15:20 (мск), источник: Комсомольская правда
«Каждая сигарета — сброс с коптера на врага»: в Самаре у студентов забирают «электронки» для нужд СВО
В Самаре начат сбор использованных электронных сигарет для отправки в зону СВО.
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«Не выбрасывай! Отдай на фронт!».
В самарских соцсетях в ноябре 2023 года появились объявления, в которых граждан призывают не выбрасывать отработавшие электронные сигареты, а сдавать их для использования в целях СВО.
— Не выбрасывай! Отдай на фронт! 1 электронная сигарета = 1 сброс с коптера на врага, — гласит объявление, оформленное в стиле советских агитационных плакатов.
Авторы текста призывают не выбрасывать использованные электронные сигареты в мусор, а сдавать в специальный контейнер для последующего использования в целях СВО.
— Утилизированные сигареты мы отправляем в зону СВО. Там группа специалистов извлекает необходимые детали, которые обрабатываются и применяются для специальных целей в зоне СВО, — поясняется в объявлении.
Сообщается, что подойдут электронные сигареты любого вида и типа, как одноразовые, так и многоразовые, в том числе уже использованные и нерабочие.
— От вас не требуется извлекать детали, необходимо только принести электронную сигарету. Тем самым вы внесете большой вклад в нашу Победу! — призывают авторы объявления.
«Используются блоки питания»
Инициатива принадлежит военному учебному центру Самарского университета. Корреспондент «КП-Самара» связался с его представителями и выяснил подробности.
— Эти объявления — не фейк. Мы действительно организуем сбор использованных электронных сигарет. В зоне СВО из них извлекают блоки питания и используют в беспилотных летательных аппаратах. Но самостоятельно их извлекать не надо, просто приносите использованные сигареты, дальнейшее — дело рук специалистов.
Он сообщил, что сбор использованных электронных сигарет для целей СВО в Самаре проводится в помещении 4-го корпуса Самарского университета, где базируется военный учебный центр (ул. Врубеля, 27, остановка транспорта на Московском шоссе: «Самарский университет» (ранее — «Аэрокосмический университет»).
Использованные электронные сигареты принимают в рабочие дни с 9 до 17 часов.