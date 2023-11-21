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15:14 (мск), источник: МК.RU Омск

Власти Омска предлагают горожанам стать опекунами над собаками из приюта

В муниципальном приюте для животных можно оформить опекунство над животным.

Об этом сообщили в мэрии Омска.

Омичам предлагают стать опекунами бездомных собак, которые живут в муниципальном приюте. Как пояснили в мэрии, опекунство оформляют официально и максимально прозрачно — подписывают договор, в котором прописывается, что учреждение обеспечивает постоянный уход, кормление и медобслуживание питомца.

«Также каждый может посетить приют по предварительной договоренности, выбрать себе питомца или просто помочь сотрудникам в выгуле собак», — сообщили в пресс-службе.

Уточним, в муниципальном приюте сегодня более 450 собак. Около 100 из них невыпускные, — останутся в приюте на пожизненное содержание: тяжелобольные, старые и агрессивные собаки.

В паблике муниципального приюта ВКонтакте можно узнать подробнее о работе приюта и помощи, которую можно оказать.

Ранее омские депутаты предложили отлавливать бродячих собак в режиме «вольной охоты», а жительница Омской области попала под суд за приют для собак во дворе частного дома.

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