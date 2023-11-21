15:58 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Новый военный учебный центр открывают на Кубани
Подготовительные учреждения начнут работать во всех регионах страны.
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Военный учебный центр для подготовки студентов может быть открыт на Кубани. О формировании во всех субъектах подготовительных центров для учащихся вузов на заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Совершенствование военной подготовки студентов в стране ведется по поручению Президента Российской Федерации.
— Количество регионов, охваченных военной подготовкой, увеличится до 82, а число военных учебных центров достигнет 137, — сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Напомним, в Краснодаре работает Военный учебный центр КубГАУ имени И. Т. Трубилина, в котором реализуются программы подготовки по различным направлениям. В центре обучают по специальности «Наземные транспортные технологические средства», «Эксплуатация и ремонт АТ», программам подготовки офицеров и сержантов запаса различных военно-учетных специальностей.
Центр оборудован необходимым вооружением, военной и специальной техникой, в нем есть оснащенные классы, лаборатории, учебный парк, автодром, тактическое поле, строевой плац. Занятия проводят офицеры, имеющие опыт ведения боевых действий в различных войнах, локальных конфликтах, специальной военной операции.