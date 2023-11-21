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15:31 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области анонсирована масштабная облава на водителей

Госавтоинспекция Омской области во вторник, 21 ноября 2023 года, анонсировала масштабную проверку водителей.

«На территории Омской области пройдет профилактическое мероприятие “Молодой водитель”, направленное на профилактику нарушений требований Правил дорожного движения водителями транспортных средств, стаж управления которых составляет менее двух лет, а также водителями учебных автомобилей», — рассказали в ведомстве.

Проверка состоится в среду, 22 ноября 2023 года.

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