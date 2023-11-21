15:31 (мск), источник: СуперОмск
В Омской области анонсирована масштабная облава на водителей
Госавтоинспекция Омской области во вторник, 21 ноября 2023 года, анонсировала масштабную проверку водителей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«На территории Омской области пройдет профилактическое мероприятие “Молодой водитель”, направленное на профилактику нарушений требований Правил дорожного движения водителями транспортных средств, стаж управления которых составляет менее двух лет, а также водителями учебных автомобилей», — рассказали в ведомстве.
Проверка состоится в среду, 22 ноября 2023 года.