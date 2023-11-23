10:36 (мск)
Шанс для малых городов: как люди, бизнес и нацпроект оживляют их
Чтобы интерес к жизни вне мегаполисов превратился в тренд, в малых городах должно быть комфортно.
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Исследования МГУ показывают, что многие города России теряют население, особенно те, что были построены в советское время. А вот вокруг крупных городов людей все больше.
Во время пандемии коронавируса впервые за 50 лет люди поехали обратно, на малые территории. Но чтобы воспользоваться этим шансом на возрождение, города должны быть удобными, с качественной средой для жизни.
«Для малых городов ковид оказался шансом, которым не все смогли воспользоваться. Многие жители стали всерьез рассматривать малые и средние города как альтернативу агломерациям. Но по ряду причин в настоящий тренд это не превратилось. Прежде всего из-за отсутствия качественной городской среды, к которой привыкли люди в крупных городах», — рассказал директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М. В. Ломоносова, управляющий партнер научно-исследовательского центра «Картфонд» Александр Панин.
Покупатели загородных домов в качестве второго жилья — это преимущественно люди 35−50 лет, привыкшие к жизни с определенным уровнем достатка и комфорта, но уставшие от крупных городов. Именно они становятся драйвером позитивных изменений в регионах.
С 2019 года по решению Президента в России создан и активно развивается национальный проект «Жилье и городская среда».
Одной из целей нацпроекта — улучшение городской среды, чтобы к 2030 году качество жизни в городах выросло в полтора раза.
Для этого в нацпроекте выделен отдельный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», направленный на увеличение доли городов с благоприятной средой до 60% к 2024 году, в то время как в 2019 году этот показатель был на уровне 25%.
Всего за время реализации нацпроекта было благоустроено порядка 63 тыс. общественных и дворовых территорий. Это свыше 25 778 общественных и 35 844 дворовых пространств, включая 555 проектов-победителей конкурса по созданию комфортной городской среды.
Важным принципом благоустройства общественных территорий является участие местных жителей в выборе объектов благоустройства. Для этого по программе нацпроекта ежегодно проводится Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. В этом году в голосовании приняли участие более 14 млн человек. Фактически в этом году за то, как должен выглядеть его город, проголосовал каждый 8 житель страны старше 14 лет.
А чтобы собрать интересные проекты по благоустройству, в рамках нацпроекта проводится специальный конкурс для малых городов (до 200 тыс. человек) и исторических поселений. За это время провели уже восемь таких конкурсов по всей России и два специально для Дальневосточного федерального округа.
Немного цифр:
Всего за время проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды было.
Конкурсы по благоустройству городской среды создают благоприятные условия для формирования сообществ заинтересованных граждан и экспертов, а их совместные усилия стимулируют создание новых интересных урбанистических проектов.
«Мы прошли большой путь до выстраивания эффективной работы с жителями нашей страны в выборе общественных пространств. Помимо всенародного голосования мы активно привлекаем к процессу проектирования граждан, представителей администраций городов, местных сообществ. Это предусматривает работу на всех этапах планирования и реализации проекта, а не только в момент выбора территории. Важным элементом является работа с экспертами и представителями бизнеса, которые могут многое дать проекту. Сегодня, когда мы видим, как живут благоустроенные в рамках нацпроекта общественные пространства, у нас появляется более глубокое понимание приоритетов. Для достижения устойчивых изменений, нужно фокусироваться в большей степени на людях. Мы видим, что лучший результат нашей деятельности — это появление группы людей, готовых заниматься развитием города», — отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Помимо нацпроекта «Жилье и городская среда», активный вклад в формирование комфортной городской среды вносит и бизнес. Лучшие проекты компании представляют на Национальной премии «Наш вклад», получая за их реализацию статус «Партнер национальных проектов России».
Череповец — «Северсталь». Проект реконструкции исторической части Советского проспекта и парка «Серпантин» в Череповце на Национальной премии «Наш вклад» представила компания «Северсталь».
Вместе с благотворительным фондом «Доброта Севера» компания уже два года приводит в порядок важные улицы города, а на 2024 год запланирована реконструкция площади Революции и благоустройство бульвара в Зашекснинском районе.
Пространства, выбранные для благоустройства в следующем году, рекомендованы экспертами и становятся логичным продолжением ранее реализованных проектов. Реконструкция площади Революции и территории Соборной горки позволит связать историческую часть Советского проспекта с новой городской набережной, что создаст гармоничное пространство для прогулок и развития предпринимательства.
Белореченск, Ковдор, Котельников — «ЕвроХим». Сразу в нескольких городах территория меняется к лучшему при поддержке компании «ЕвроХим». В Белореченске (Краснодарский край) реконструируют площади им. 50-летия Советской власти. В городе Ковдоре (Мурманская область) строят тематический парк «Гиперборея». В Котельникове (Волгоградская область) появится тематический «Парк героев».
Полярные Зори — Росатом. В Мурманской области корпорация Росатом построила физкультурно-оздоровительный комплекс, лыжную базу и несколько новых детских площадок при благоустройстве общественного пространства «Наш парк». А еще одним местом досуга стал бульвар «Северное сияние»: там даже в условиях Заполярья сделали современное пространство, где можно по-разному проводить время с семьей и друзьями в любое время года.
Губкин — «Металлоинвест». В городе Губкине (Белгородская область) привели в порядок 6,45 га территории в долине ручья Теплый Колодезь. «Металлоинвест» софинансировал проведение работ в рамках соглашения с региональными властями. Ручей очистили от мусора, коряг и ряски. Вдоль береговой линии обустроили деревянную экотропу, высадили деревья. Теперь там пешеходная зона, лавочки для отдыха, амфитеатр на склоне холма — по сути, новый центр общественной жизни.
Новокузнецк, Нижний Тагил, Тельбес — «Евраз». Бизнес вкладывается не только в парки. Например, в Кемеровской области компания «Евраз» участвовала в строительстве клинической инфекционной больницы в Новокузнецке, закупила медицинское оборудование больницам Нижнего Тагила, отремонтировала подвесной мост в поселке Тельбес. А еще — установила детские спортивно-игровые площадки в нескольких селах в Таштагольском районе.
Молодые специалисты в сфере урбанистики и дизайна тоже получили возможность внести свой вклад в развитие городов.
Например, в городе Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) общероссийская организация «Городские реновации» провела конкурс «План на город». На первом этапе для более чем 600 человек прошли онлайн-лекции урбанистов и экспертов в области городского развития. А затем участники разработали свои проекты улучшения какой-то из городских территорий.
Кейсы дорабатывали после консультаций, защищали, на втором этапе — провели полевые исследования и прошли дополнительные образовательные курсы. В итоге три лучших проекта включили в план городского развития. А «Городские реновации» стали финалистом Национальной премии «Наш вклад».
Важную роль играют местные сообщества. Например, в городе Сысерти активные жители приняли участие в благоустройстве территории горного завода.
Там благоустроили неиспользуемую территорию и сделали ее центром общественной жизни. А еще — построили гостиницу, чтобы в город можно было приезжать и жить в комфортных условиях.
Новые объекты, которые будут благоустроены, выбирают в ходе Всероссийского онлайн-голосования. В этом году в нем участвовали более 14 млн человек — то есть каждый восьмой житель России старше 14 лет.
Так на всех уровнях нацпроект «Жилье и городская среда» влияет на улучшение городской среды, а значит — качество жизни в самых разных уголках нашей страны.
«Результат благоустройства виден в масштабе всей страны. Обновленные улицы, площади, парки показывают, какими могут и должны быть наши города. Еще важнее, что меняется поведение и настроение жителей. Они охотно осваивают эти пространства, наполняют их жизнью, событиями, эмоциями, и эта жизнь нам нравится. Сами люди, ответственные за реализацию национального проекта “Жилье и городская среда”, тоже изменились. Сегодня мы понимаем проблематику городской среды гораздо глубже, чем всего несколько лет назад. Пришло уверенное понимание, что наш проект не только про комфорт и красоту. Наша деятельность в очень большой степени посвящена развитию территорий и поддержке городских сообществ», — прокомментировал заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.
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