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15:22 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

В Казахстане ожидаются ураганы и метели

C 21 по 23 ноября в Казахстане ожидается выпадение дождя и снега, передает ИА El.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +9° 4 м/с 71% 765 мм рт. ст. +9°

В ближайшие трое суток над территорией Казахстана будет властвовать циклон, а также осадки в виде дождя и снега.

Так, дождь и снег ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе, 22 и 23 ноября — на юге, юго-востоке.

Также в стране ожидаются усиление ветра 15−28 м/с, в северной половине — с метелью, и гололед.

К концу периода на западе республики ожидается понижение температуры воздуха до −2…-12 градусов, на востоке Казахстана — повышение температуры ночью от −8…-13 градусов до 0…+5 градусов. На остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.

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