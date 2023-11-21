15:22 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz
В Казахстане ожидаются ураганы и метели
C 21 по 23 ноября в Казахстане ожидается выпадение дождя и снега, передает ИА El.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В ближайшие трое суток над территорией Казахстана будет властвовать циклон, а также осадки в виде дождя и снега.
Так, дождь и снег ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе, 22 и 23 ноября — на юге, юго-востоке.
Также в стране ожидаются усиление ветра 15−28 м/с, в северной половине — с метелью, и гололед.
К концу периода на западе республики ожидается понижение температуры воздуха до −2…-12 градусов, на востоке Казахстана — повышение температуры ночью от −8…-13 градусов до 0…+5 градусов. На остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.