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15:59 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Мошенники рассылают информацию от лица мэра Арзамаса

Сообщения получают руководители учреждений.

Мэр Арзамаса Нижегородской области Александр Щелоков сообщил в своем Telegram-канале, что от его имени мошенники рассылают сообщения руководителям учреждений городского округа.

«Типичный “развод” нашего времени. Контакт состряпан, фотография из Сети. Не обманывайтесь. Будьте бдительны!», — написал Александр Щелоков, не уточнив, чего именно пытаются добиться мошенники.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появился новый вид мошенничества: аферисты звонят под видом сотрудников операторов мобильной связи и выведывают информацию с сайта госуслуг.

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