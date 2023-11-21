15:59 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Мошенники рассылают информацию от лица мэра Арзамаса
Сообщения получают руководители учреждений.
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Мэр Арзамаса Нижегородской области Александр Щелоков сообщил в своем Telegram-канале, что от его имени мошенники рассылают сообщения руководителям учреждений городского округа.
«Типичный “развод” нашего времени. Контакт состряпан, фотография из Сети. Не обманывайтесь. Будьте бдительны!», — написал Александр Щелоков, не уточнив, чего именно пытаются добиться мошенники.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появился новый вид мошенничества: аферисты звонят под видом сотрудников операторов мобильной связи и выведывают информацию с сайта госуслуг.