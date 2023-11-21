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16:02 (мск), источник: Клопс.ru

В 2025 году планируют расширить аэропорт Храброво

Территория увеличится на 25%

Источник: РИА "Новости"

В 2025 году территорию аэровокзала в Храброво планируют расширить. Об этом «Клопс» сообщил глава гавани Александр Корытный во вторник, 21 ноября.

Аэровокзальный комплекс рассчитан на 5 миллионов пассажиров. В этом году ожидается обслуживание 4,3 миллиона человек. В будущем возможен и дальнейший рост.

«Уже этим летом мы ощутили определённую потребность в дополнительных площадях. Мы думаем, что сразу после новогодних праздников будем принимать решение о проектировании расширения аэровокзального комплекса и привокзальной площади. 2024 год будет посвящён вопросам проектирования, в 2025-м приступим к расширению аэровокзала», — сказал Корытный.

Деньги выделит собственник аэропорта. Сумма вложений станет известна после завершения проектирования. По итогу территория аэровокзала может увеличиться на 25%.

Планируется также построить новую магистральную рулёжную дорожку для самолётов. Это позволит принимать почти в два раза больше рейсов.

«Нам она очень нужна. Надеемся, что к 2027 году будут выделены деньги из федерального бюджета», — сказал Корытный.

Росавиация перечислила города, в которые можно будет улететь из Калининграда по льготной цене в 2024 году.

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