16:02 (мск), источник: Клопс.ru
В 2025 году планируют расширить аэропорт Храброво
Территория увеличится на 25%
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В 2025 году территорию аэровокзала в Храброво планируют расширить. Об этом «Клопс» сообщил глава гавани Александр Корытный во вторник, 21 ноября.
Аэровокзальный комплекс рассчитан на 5 миллионов пассажиров. В этом году ожидается обслуживание 4,3 миллиона человек. В будущем возможен и дальнейший рост.
«Уже этим летом мы ощутили определённую потребность в дополнительных площадях. Мы думаем, что сразу после новогодних праздников будем принимать решение о проектировании расширения аэровокзального комплекса и привокзальной площади. 2024 год будет посвящён вопросам проектирования, в 2025-м приступим к расширению аэровокзала», — сказал Корытный.
Деньги выделит собственник аэропорта. Сумма вложений станет известна после завершения проектирования. По итогу территория аэровокзала может увеличиться на 25%.
Планируется также построить новую магистральную рулёжную дорожку для самолётов. Это позволит принимать почти в два раза больше рейсов.
«Нам она очень нужна. Надеемся, что к 2027 году будут выделены деньги из федерального бюджета», — сказал Корытный.
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