16:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Метро в Краснодаре свяжет центр и северо-восток: Стало известно, когда в городе появится подземка
Метро в Краснодаре появится после утверждения документов по планировке.
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Город-миллионник ждет решения главного вопроса — транспортного. Битком набитые и некомфортные маршрутки, а главное, вечные пробки на дорогах в утренние и вечерние часы отравляют жизнь краснодарцев не первый год. При этом город не останавливается, разрастается по окраинам. Из новых микрорайонов выбираться на работу становиться все более проблематичным.
ДАЛЬШЕ ОБСУЖДЕНИЙ НЕ ПРОДВИНУЛИСЬ.
Впервые о необходимости строительства метро в Краснодаре заговорили в 2016 году. Тогда власти презентовали проект «Наземка». Его основная идея — максимально эффективно задействовать уже существующие железнодорожные пути в пределах Краснодара и его окрестностей без прокладывания туннелей. Предполагалось, что Краснодар с ближайшими пригородами в радиусе 30 километров будет соединен электричками. Это поможет быстро добираться до центра не только жителям станиц Динской, Новотитаровской, Северской и Васюринской, но и районов Комсомольского и Витаминкомбината.
Еще один проект, который сразу раскритиковали краснодарцы, — канатное метро. По планам, кабинки с пассажирами должны были курсировать по шести маршрутам. Для этого необходимо было построить инфраструктуру и выделить земельные участки. Общая стоимость проекта составила баснословные 15 млрд рублей. После широкого общественного обсуждения, канатка осталась на бумаге.
КУРС НА СЕВЕРО-ВОСТОК.
В этом году в Краснодаре снова подняли тему строительство метро. На сей раз ветку подземки хотят проложить из центра на северо-восток, где в ближайшем будущем появится новый микрорайон. «Легкое метро неглубокого заложения» захватит улицу Красную и продвинется в сторону улицы 40-летния Победы.
«В настоящее время ведется проработка возможности строительства линии “Скоростного трамвая” подземного прохождения в Краснодаре, которая бы связала северо-восточную часть города с его центральной частью, за счет привлечения частных инвестиций. Окончательные трассировки будут определены в ходе разработки и утверждения градостроительной документации и документации по планировке территории», — сообщили «КП»-Кубань" в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Отмечается, что возводить линию подземки возьмется концессионер, а ее стоимость достигнет около 95 млрд руб. Но быстро построить сложный объект не получится.