16:27 (мск), источник: Nakanune.ru
Сильный снегопад задержится на Среднем Урале
Снегопад, который сегодня обрушился на Средний Урал, задержится в регионе.
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По данным синоптиков, завтра, 22 ноября, в Свердловской области ожидаются сильный снег, гололед и метели. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, уральцам следует соблюдать меры безопасности. Пешеходам советуют передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы.
Автовладельцам нужно быть максимально внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также стараться избегать резких маневров.
«Если загородная поездка на личном автомобиле неизбежна, заложите в машину минимальные средства спасения — лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем», — советуют в МЧС.
В случае необходимости помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Напомним, сегодня на всем свердловском участке трассы «Пермь — Екатеринбург» из-за непогоды было ограничено движение грузовиков.